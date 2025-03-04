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Крым: приём заявок на Хадж-2025 завершается в середине марта
фото: pxhere.com

Крым: приём заявок на Хадж-2025 завершается в середине марта

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:08 04.03.2025

Официальный хадж туроператор Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь «АВН-тур» продолжает прием документов на Хадж-2025.

Обращаем внимание всех мусульман, что заявки принимаются и оплачиваются строго до 18 марта. В противном случае, оставшиеся места по квотам, будут распределены Хадж-миссией России по другим регионам, где желающих отправиться в священное путешествие превысило определенное количество, — отмечают в пресс-службе ДУМК. 

Вы можете забронировать место по одной из желаемых программ:

  • Комби — 4500$ (самолетом до Эмиратов — автобус до Саудии)
  • Авиа — 5200$ (самолетом до Саудии)
  • Короткий — 6200$ (самолетом до Саудии, программа до 16 дней
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Из документов потребуются:

  • биометрический загранпаспорт «нового образца» — 10 летний паспорт (на момент вылета до окончания срока действия должно быть не менее полугода)
  • внутренний российский паспорт+прописка
  • фото лица цветное на белом фоне (чтобы было видно плечи)

Все вопросы по телефону:

  • +7 978 09 08 202
  • +7 985 888 90 80
  • +7 978 202 69 68
  • 8 800 551 31 30

источник: пресс-служба ДУМК

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