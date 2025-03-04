Крым: приём заявок на Хадж-2025 завершается в середине марта

Официальный хадж туроператор Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь «АВН-тур» продолжает прием документов на Хадж-2025.

Обращаем внимание всех мусульман, что заявки принимаются и оплачиваются строго до 18 марта. В противном случае, оставшиеся места по квотам, будут распределены Хадж-миссией России по другим регионам, где желающих отправиться в священное путешествие превысило определенное количество, — отмечают в пресс-службе ДУМК.

Вы можете забронировать место по одной из желаемых программ:

Комби — 4500$ (самолетом до Эмиратов — автобус до Саудии)

(самолетом до Эмиратов — автобус до Саудии) Авиа — 5200$ (самолетом до Саудии)

(самолетом до Саудии) Короткий — 6200$ (самолетом до Саудии, программа до 16 дней

Из документов потребуются:

биометрический загранпаспорт «нового образца» — 10 летний паспорт (на момент вылета до окончания срока действия должно быть не менее полугода)

внутренний российский паспорт+прописка

фото лица цветное на белом фоне (чтобы было видно плечи)

Все вопросы по телефону:

+7 978 09 08 202

+7 985 888 90 80

+7 978 202 69 68

8 800 551 31 30

источник: пресс-служба ДУМК

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