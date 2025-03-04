Крым: приём заявок на Хадж-2025 завершается в середине марта

Официальный хадж туроператор Духовного управления мусульман Республики Крым и г. Севастополь «АВН-тур» продолжает прием документов на Хадж-2025.
Обращаем внимание всех мусульман, что заявки принимаются и оплачиваются строго до 18 марта. В противном случае, оставшиеся места по квотам, будут распределены Хадж-миссией России по другим регионам, где желающих отправиться в священное путешествие превысило определенное количество, — отмечают в пресс-службе ДУМК.
Вы можете забронировать место по одной из желаемых программ:
- Комби — 4500$ (самолетом до Эмиратов — автобус до Саудии)
- Авиа — 5200$ (самолетом до Саудии)
- Короткий — 6200$ (самолетом до Саудии, программа до 16 дней
Из документов потребуются:
- биометрический загранпаспорт «нового образца» — 10 летний паспорт (на момент вылета до окончания срока действия должно быть не менее полугода)
- внутренний российский паспорт+прописка
- фото лица цветное на белом фоне (чтобы было видно плечи)
Все вопросы по телефону:
- +7 978 09 08 202
- +7 985 888 90 80
- +7 978 202 69 68
- 8 800 551 31 30
источник: пресс-служба ДУМК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму