Крым, проект «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ботян

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Анатолии Яковлевиче Ботяне в новом материале цикла публикаций «Победа в лицах».
Анатолий Яковлевич родился 28 марта 1928 года в Белорусской ССР. Перед войной он успел окончить четыре класса начальной школы.
Во время немецкой оккупации его семья находилась в партизанском отряде имени П.К. Пономаренко. В 14 лет Анатолий стал рядовым бойцом разведки. Он воевал в подрывной диверсионно-разведывательной группе под руководством Героя Советского Союза Константина Сергеевича Заслонова.
В 1944 году молодой партизан получил ранение. За свои подвиги он был награжден в том числе орденом Отечественной войны II степени.
В послевоенные годы Анатолий Яковлевич окончил курсы электросварщиков. Он трудился на многих предприятиях строительной отрасли, в том числе в Сланцах, Бийске и Бельцах, принимал участие в строительстве симферопольской ГРЭС. За многочисленные заслуги ему вручена медаль «Ветеран труда».
Сергей Аксёнов выразил признательность Анатолию Ботяну и всем защитникам Отечества: «Спасибо нашим ветеранам за их бессмертный подвиг, за то, что они отстояли нашу страну в кровопролитных боях и самоотверженно трудились на благо Родины».
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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