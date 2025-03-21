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Крым, проект "Победа в лицах" - ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ботян
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым, проект «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ботян

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:14 21.03.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Анатолии Яковлевиче Ботяне в новом материале цикла публикаций «Победа в лицах».

Анатолий Яковлевич родился 28 марта 1928 года в Белорусской ССР. Перед войной он успел окончить четыре класса начальной школы.

Во время немецкой оккупации его семья находилась в партизанском отряде имени П.К. Пономаренко. В 14 лет Анатолий стал рядовым бойцом разведки. Он воевал в подрывной диверсионно-разведывательной группе под руководством Героя Советского Союза Константина Сергеевича Заслонова.

В 1944 году молодой партизан получил ранение. За свои подвиги он был награжден в том числе орденом Отечественной войны II степени.

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В послевоенные годы Анатолий Яковлевич окончил курсы электросварщиков. Он трудился на многих предприятиях строительной отрасли, в том числе в Сланцах, Бийске и Бельцах, принимал участие в строительстве симферопольской ГРЭС. За многочисленные заслуги ему вручена медаль «Ветеран труда».

Сергей Аксёнов выразил признательность Анатолию Ботяну и всем защитникам Отечества: «Спасибо нашим ветеранам за их бессмертный подвиг, за то, что они отстояли нашу страну в кровопролитных боях и самоотверженно трудились на благо Родины».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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