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Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:48 13.10.2020

Десятки людей, среди которых известные спортсмены, тренеры и спортивные функционеры, пришли проститься с легендой крымского спорта Николаем Шарлиевым, ушедшим из жизни 4 октября. Церемония прощания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе. Николай Данилович Шарлиев:

  • стоял у истоков возникновения в Крыму силовых видов спорта, таких как пауэрлифтинг, армрестлинг, армлифтинг.
  • Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике.
  • Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
  • Многократный чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и армлифтингу.
  • Чемпион мира по борьбе кураш. Вице-чемпион России по армрестлингу.
  • Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым.

Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

За свою жизнь Николай Шарлиев воспитал целую плеяду успешных спортсменов, которые на протяжении многих лет покоряют мировые пьедесталы и прославляют крымскую школу силовых видов спорта, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.

Среди них:

  • чемпион мира по армлифтингу и Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Хвича Хасая;
  • многократная чемпионка мира по армлифтингу, Мастер спорта международного класса Ирина Постникова;
  • многократный призер чемпионатов мира по армрестлингу и армлифтингу, Мастер спорта международного класса Андрей Шарков;
  • многократный чемпион мира по армрестлингу, Заслуженный мастер спорта Артем Тайнов, многократный чемпион мира по жиму штанги лежа, Мастер спорта международного класса Ибрагим Ильхасан;
  • Мастер спорта по спортивной гимнастике, бодибилдингу и пауэрлифтингу Ия Сулава.

Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

Спорту Николай Данилович посвятил всю свою жизнь и занимался им до последних дней. Уже будучи успешным тренером, он не прекращал выступать и как спортсмен. Продолжал завоевывать медали престижных международных турниров в категории мастеров. В марте 2020 года Николай Шарлиев завоевал две серебряные медали на чемпионате России по армрестлингу среди ветеранов старше 60 лет. Благодаря этому выступлению спортсмен завоевал путевку на чемпионаты мира и Европы. Но выступить на этих турнирах ему так и не удалоcь.

Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

фото: пресс-служба Министерства спорта РК

Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

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