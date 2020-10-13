Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

Десятки людей, среди которых известные спортсмены, тренеры и спортивные функционеры, пришли проститься с легендой крымского спорта Николаем Шарлиевым, ушедшим из жизни 4 октября. Церемония прощания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе. Николай Данилович Шарлиев:
- стоял у истоков возникновения в Крыму силовых видов спорта, таких как пауэрлифтинг, армрестлинг, армлифтинг.
- Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике.
- Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
- Многократный чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и армлифтингу.
- Чемпион мира по борьбе кураш. Вице-чемпион России по армрестлингу.
- Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым.
За свою жизнь Николай Шарлиев воспитал целую плеяду успешных спортсменов, которые на протяжении многих лет покоряют мировые пьедесталы и прославляют крымскую школу силовых видов спорта, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.
Среди них:
- чемпион мира по армлифтингу и Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Хвича Хасая;
- многократная чемпионка мира по армлифтингу, Мастер спорта международного класса Ирина Постникова;
- многократный призер чемпионатов мира по армрестлингу и армлифтингу, Мастер спорта международного класса Андрей Шарков;
- многократный чемпион мира по армрестлингу, Заслуженный мастер спорта Артем Тайнов, многократный чемпион мира по жиму штанги лежа, Мастер спорта международного класса Ибрагим Ильхасан;
- Мастер спорта по спортивной гимнастике, бодибилдингу и пауэрлифтингу Ия Сулава.
Спорту Николай Данилович посвятил всю свою жизнь и занимался им до последних дней. Уже будучи успешным тренером, он не прекращал выступать и как спортсмен. Продолжал завоевывать медали престижных международных турниров в категории мастеров. В марте 2020 года Николай Шарлиев завоевал две серебряные медали на чемпионате России по армрестлингу среди ветеранов старше 60 лет. Благодаря этому выступлению спортсмен завоевал путевку на чемпионаты мира и Европы. Но выступить на этих турнирах ему так и не удалоcь.
фото: пресс-служба Министерства спорта РК
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