Крым простился с легендарным спортсменом и тренером Николаем Шарлиевым

Десятки людей, среди которых известные спортсмены, тренеры и спортивные функционеры, пришли проститься с легендой крымского спорта Николаем Шарлиевым, ушедшим из жизни 4 октября. Церемония прощания прошла в кафедральном Александро-Невском соборе. Николай Данилович Шарлиев:

стоял у истоков возникновения в Крыму силовых видов спорта, таких как пауэрлифтинг, армрестлинг, армлифтинг.

Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике.

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.

Многократный чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу и армлифтингу.

Чемпион мира по борьбе кураш. Вице-чемпион России по армрестлингу.

Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Крым.

За свою жизнь Николай Шарлиев воспитал целую плеяду успешных спортсменов, которые на протяжении многих лет покоряют мировые пьедесталы и прославляют крымскую школу силовых видов спорта, — отмечают в пресс-службе Министерства спорта РК.

Среди них:

чемпион мира по армлифтингу и Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Хвича Хасая;

многократная чемпионка мира по армлифтингу, Мастер спорта международного класса Ирина Постникова;

многократный призер чемпионатов мира по армрестлингу и армлифтингу, Мастер спорта международного класса Андрей Шарков;

многократный чемпион мира по армрестлингу, Заслуженный мастер спорта Артем Тайнов, многократный чемпион мира по жиму штанги лежа, Мастер спорта международного класса Ибрагим Ильхасан;

Мастер спорта по спортивной гимнастике, бодибилдингу и пауэрлифтингу Ия Сулава.

Спорту Николай Данилович посвятил всю свою жизнь и занимался им до последних дней. Уже будучи успешным тренером, он не прекращал выступать и как спортсмен. Продолжал завоевывать медали престижных международных турниров в категории мастеров. В марте 2020 года Николай Шарлиев завоевал две серебряные медали на чемпионате России по армрестлингу среди ветеранов старше 60 лет. Благодаря этому выступлению спортсмен завоевал путевку на чемпионаты мира и Европы. Но выступить на этих турнирах ему так и не удалоcь.

фото: пресс-служба Министерства спорта РК