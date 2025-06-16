Крым: расширен перечень военнослужащих, имеющих право получить землю или денежную компенсацию

На состоявшемся заседании сессии Госсовета Крыма были озвучены очередные изменения в законодательстве относительно мер поддержки участников СВО.

Так, в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, теперь входят ветераны и инвалиды боевых действий, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции, а также члены их семей. Это касается частных военных компаний.

В том числе изменения касаются граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым.

Важно отметить, что законом уточнен период заключения соответствующих контрактов – с даты объявления в Российской Федерации частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, с 21 сентября 2022 года, – разъяснила вице-премьер.

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно по ссылкам: https://rk.gov.ru/documents/cce70600-20b6-48d3-9cd6-449dd592860c, https://rk.gov.ru/documents/604ad21e-8dda-43e9-ad37-aad1a4e79f2e.

Также напоминаем, что участники СВО могут выбрать денежную компенсацию вместо получения земельного участка. Ознакомиться со всей необходимой информацией и скачать образцы заявлений можно по ссылке: https://mzem.rk.gov.ru/structure/85b0c2c4-f063-4708-8932-54c10afd2053 .

источник: пресс-служба Правительства РК