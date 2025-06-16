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Крым: расширен перечень военнослужащих, имеющих право получить землю или денежную компенсацию

Крым: расширен перечень военнослужащих, имеющих право получить землю или денежную компенсацию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:54 16.06.2025

Вступили в силу законодательные изменения, расширяющие перечень военнослужащих, имеющих право получить земельный участок или денежную компенсацию. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

На состоявшемся заседании сессии Госсовета Крыма были озвучены очередные изменения в законодательстве относительно мер поддержки участников СВО.

Так, в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, теперь входят ветераны и инвалиды боевых действий, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции, а также члены их семей. Это касается частных военных компаний.

В том числе изменения касаются граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в военном комиссариате или пунктах отбора на военную службу по контракту, расположенных на территории Республики Крым.

Важно отметить, что законом уточнен период заключения соответствующих контрактов – с даты объявления в Российской Федерации частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, с 21 сентября 2022 года, – разъяснила вице-премьер.

Подробнее ознакомиться с нововведениями можно по ссылкам: https://rk.gov.ru/documents/cce70600-20b6-48d3-9cd6-449dd592860chttps://rk.gov.ru/documents/604ad21e-8dda-43e9-ad37-aad1a4e79f2e

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Также напоминаем, что участники СВО могут выбрать денежную компенсацию вместо получения земельного участка. Ознакомиться со всей необходимой информацией и скачать образцы заявлений можно по ссылке: https://mzem.rk.gov.ru/structure/85b0c2c4-f063-4708-8932-54c10afd2053.

источник: пресс-служба Правительства РК

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