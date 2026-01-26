Крым развивает экспорт парфюмерии и косметики: поставляют на Ближний Восток и в страны Азии

Предприятия Крыма развивают перспективные направления поставок парфюмерии, косметики, продукции машиностроения и химпрома в страны Азии и Ближнего Востока. Основными партнерами по экспорту остаются Белоруссия, Киргизия и Узбекистан. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минпромторге.

Республика Крым, обладая уникальным географическим положением и богатым промышленным потенциалом, активно развивает свои экспортные связи. Основными партнерами остаются страны СНГ, такие как Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Активно развиваются перспективные направления сотрудничества с Азией и Ближним Востоком. Основные сферы взаимодействия охватывают химическую промышленность, машиностроение и парфюмерно-косметическую отрасль, — говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном замминистра Ириной Фроловой.

В перечне парфюмерно-косметической продукции: косметика на основе натуральных минералов, эфирные масла, оздоровительно-профилактическая продукция, лечебная косметика на основе сакской грязи.

Отмечается, что крымские предприятия обладают значительным потенциалом для расширения экспортного ассортимента и привлечения новых зарубежных партнеров. В настоящее время они экспортируют электрические машины и оборудование, электроинструменты, холодильное оборудование, сварочные аппараты, кабельно-проводниковую продукцию, оборудование для железнодорожных путей, продукцию химпрома, эмалированную посуду. Объемы поставок и страны не сообщаются.

Рост производства

По данным за январь — ноябрь 2025 года, которые приводит Минпромторг республики, индекс промышленного производства составил 98,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в промышленности составил 247,9 млрд руб., в том числе 171,1 млрд руб. в обрабатывающем производстве, что на 17,1 % больше чем за аналогичный период 2024 года.

Индекс промышленного производства увеличился при пошиве одежды, производстве транспортных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий.

источник: РИА Новости Крым

