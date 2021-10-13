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Крым решили не закрывать для туристов: «болеет вся страна»
Фото: spyropancha, pixabay.com

Крым решили не закрывать для туристов: «болеет вся страна»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:19 13.10.2021

Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов из-за коронавируса. Как отметила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская, эта мера излишняя. «Закрытие» Крыма не даст никакого эффекта.

Болеет сегодня вся страна, и я думаю, что закрытие границ и перекрытие в аэропорту для приезжающих в Крым – эта мера не даст никакого эффекта. Это мы наблюдали в прошлом году, — сказала Романовская.

Напомним, сегодня Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случаев. Антирекорд обновляется уже одиннадцатый день подряд.

Крым решили не закрывать для туристов: «болеет вся страна»

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