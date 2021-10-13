Крым решили не закрывать для туристов: «болеет вся страна»

Власти оценили вероятность закрытия въезда в Крым для туристов из-за коронавируса. Как отметила вице-премьер – министр труда и соцзащиты РК Елена Романовская, эта мера излишняя. «Закрытие» Крыма не даст никакого эффекта.

Болеет сегодня вся страна, и я думаю, что закрытие границ и перекрытие в аэропорту для приезжающих в Крым – эта мера не даст никакого эффекта. Это мы наблюдали в прошлом году, — сказала Романовская.

Напомним, сегодня Крым обновил суточный максимум по числу заражений коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 544 новых случаев. Антирекорд обновляется уже одиннадцатый день подряд.