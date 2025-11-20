Крым — российский: Дональд Трамп одобрил план по Украине

Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками, — отмечает телеканал.
Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит «тайные консультации» с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.
Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.
При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.
По информации Reuters, Соединенные Штаты дали понять главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять их план по урегулированию конфликта.
По данным NBC, разработкой занимались спецпосланник США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее в среду в Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине, отметив, что новаций по украинскому урегулированию нет.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в среду, что считает важным возобновление переговорного процесса по Украине в Стамбуле.
Основные пункты плана:
-
предложение США включает статус госязыка для русского и признание официального статуса УПЦ на Украине;
-
Вашингтон сократит военную помощь Киеву;
-
Украина отказывается от всего Донбасса, численность ВСУ урезают в два раза;
-
план предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США;
-
линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены;
-
территории Донбасса, которые уступит Киев, будут считаться демилитаризованной зоной;
-
размещение иностранных войск на Украине будет под запретом;
-
Киев больше не получит западное оружие, способное бить вглубь России.
