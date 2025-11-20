Крым — российский: Дональд Трамп одобрил план по Украине

Трамп ранее на этой неделе одобрил план на 28 пунктов по миру между Россией и Украиной, который был тихо разработан в течение последних нескольких недель высокопоставленными должностными лицами администрации в консультации с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками, — отмечает телеканал.

Ранее портал Axios писал, что Вашингтон проводит «тайные консультации» с Москвой по разработке нового плана по разрешению украинского конфликта.

Он состоит из 28 пунктов, среди которых признание Крыма и Донбасса российскими со стороны Вашингтона, сокращение американской военной помощи Киеву, официальный статус канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также сокращение численности ВСУ.

При этом остается неясным, как к Киев и его европейские союзники отнесутся к такому плану.