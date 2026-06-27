Крым: ситуация с электроснабжением

В ночные часы при снижении нагрузки электроснабжение было восстановлено в большей части регионов Крыма. В утренние часы, при росте потребления электроэнергии, по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы») введен режим временного ограничения электроснабжения, — говорится в сообщении.

Данная мера необходима для ликвидации перегрузки электрических сетей и предотвращения аварийных ситуаций в единой энергосистеме, пояснили в предприятии.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, бригады «Крымэнерго» работают в усиленном режиме над восстановлением подачи электроэнергии, добавили в пресс-службе.

Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин ранее сообщил, что в республике сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по установке нового оборудования для стабильной работы энергосистемы.

Накануне в Минэнерго России сообщили, что графики временного отключения электроэнергии в Крыму будут сокращены в ближайшее время. По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.

Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго «в штабном режиме» следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется.

Отключения проводятся точечно и по необходимости.

источник: РИА Новости Крым