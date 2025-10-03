Прямо сейчас:
Крым: ситуация с топливом на текущий момент

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 03.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил актуальную информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях Республики Крым по состоянию на 3 октября 2025 года.

По его словам, сегодня на 73 АЗС можно приобрести топливо как за наличный, так и за безналичный расчёт.

В целях равномерного распределения ресурсов действует временное ограничение.

Не более 20 литров в одни руки в сутки, – отметил Гоцанюк, подчеркнув, что эта мера необходима для предотвращения искусственного ажиотажа и стабилизации ситуации на рынке. — Просим жителей и гостей Крыма с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Напоминаем, что она носит объективный характер и обусловлена рядом факторов. В основном это связано со снижением объёмов производства светлых нефтепродуктов на НПЗ России, особенностями логистики и необходимостью обеспечения безопасности поставок на полуостров. 

Юрий Гоцанюк заверил, что Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти предпринимает все необходимые меры для стабилизации ситуации и обеспечения региона топливом в полном объёме.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

 

