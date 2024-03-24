Крым скорбит. Траур по погибшим в «Крокус Сити Холле»

Сегодня в стране траур по невинным жертвам террористам, по мирным людям, чьи жизни перечеркнули нелюди. Какие идеи (религиозные ли, национальные ли, политические ли) могут оправдать хладнокровное убийство безоружных? Мужчин, женщин, детей… Какие расчеты (денежные ли, информационные ли, диверсионные ли) могут стать объяснением происшедшему?

«Мы вас сломаем», — приговаривали террористы, добивая раненых россиян в холле «Крокус Сити Холла». «Русня должна сдохнуть», — верещат украинские паблики с соцсетях и мессенджерах. Где же корни этой ненависти? В вечной зависти к «старшему брату»? В затаенной злобе должника к благодетелю? В ветхозаветной кровавой истории Каина и Авеля? Мы не знаем. Правда, не знаем. Но уверены вот в чем: убийцы должны понести самое суровое наказание, их наниматели, вдохновители, кураторы, оправдатели, сообщники, единомышленники, кто там еще – тем более. И да, не надо потом голосить: «мы ж мирные», «а нас-то за що». А сегодня, просто заткнитесь, если хоть капля человеческого в вас осталась. Сегодня в России траур. Крым скорбит вместе со всей страной.

На фото: симферопольцы продолжают нести цветы и мягкие игрушки, к народному мемориалу в память о жертвах теракта в Подмосковье.

PS. В Москве продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. По информации Следственного комитета, к настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления личностей проводятся генетические экспертизы.