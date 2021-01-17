Крым сковал гололёд. Спасатели МЧС рекомендуют быть осторожными

В связи со сложными гидрометеорологическими условиями и низкой температурой воздуха (детальный прогноз погоды для крымских городов и посёлков — здесь ), а также вероятностью выпадения осадков и образования гололёда МЧС Республики Крым просит жителей и гостей полуострова быть осторожными и соблюдать следующие правила безопасности:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ):

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Будьте особенно внимательными, переходя дорогу! Ни в коем случае не нарушайте правила перехода через проезжую часть!

На гололеде автомобиль может занести, и он не успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь машины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем на сухом и даже мокром асфальте.

СОВЕТЫ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ:

Перед поездкой смените летнюю резину на зимнюю, для большегрузных автомобилей необходимо иметь цепи для колес.

Будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

В условиях снегопада двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим.

Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Старайтесь ехать только в светлое время суток. Не забывайте включать фары.

Бензобак должен быть заправлен полностью, при этом не помешает иметь запасную канистру с горючим.

Если есть мобильный телефон, никогда не забывайте прихватить не только его, но и зарядку или запасные аккумуляторы к нему.

Если вы планируете выехать за пределы населенного пункта, возьмите с собой еду и теплые вещи.

Из-за того, что погода на полуострове резко меняется, многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда, поэтому спасатели МЧС Республики Крым настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и соблюдать скоростные режимы

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности!

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить «101» «112» — единый телефон пожарных и спасателей.