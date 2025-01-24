Крым сохранил место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга

Согласно результатам исследования, проведенного журналом «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», республика также вошла в пятерку лидеров по числу туристов, ночевок, тратам на одного гостя и турпотоку, в тройку – по объему номерного фонда и доходам санаторно-курортных организаций. По числу запросов в интернете Крым на первом месте.

Сергей Аксёнов добавил, что эксперты отметили масштабные и системные меры, которые федеральные и региональные органы власти принимают для развития отрасли. «Особо была выделена республиканская программа «Гостеприимный Крым», направленная на всестороннюю поддержку туристов на всех этапах путешествия по полуострову, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По мнению Главы республики, важными слагаемыми успеха стали взаимодействие бизнеса и власти, высокий профессионализм работников туротрасли. Сергей Аксёнов выразил благодарность Министерству курортов и туризма Республики Крым и специалистам, которые добиваются успеха и справляются со всеми вызовами.

СПРАВКА. Ежегодный Национальный туристический рейтинг посвящен развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов. По итогам 2023 года Республика Крым входила в пятерку лидеров рейтинга вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым