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Крым сохранил место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга
фото: pxhere.com

Крым сохранил место в пятерке лидеров Национального туристического рейтинга

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:18 24.01.2025

По итогам 2024 года Республика Крым вошла в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Согласно результатам исследования, проведенного журналом «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», республика также вошла в пятерку лидеров по числу туристов, ночевок, тратам на одного гостя и турпотоку, в тройку – по объему номерного фонда и доходам санаторно-курортных организаций. По числу запросов в интернете Крым на первом месте.

Сергей Аксёнов добавил, что эксперты отметили масштабные и системные меры, которые федеральные и региональные органы власти принимают для развития отрасли. «Особо была выделена республиканская программа «Гостеприимный Крым», направленная на всестороннюю поддержку туристов на всех этапах путешествия по полуострову, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

По мнению Главы республики, важными слагаемыми успеха стали взаимодействие бизнеса и власти, высокий профессионализм работников туротрасли. Сергей Аксёнов выразил благодарность Министерству курортов и туризма Республики Крым и специалистам, которые добиваются успеха и справляются со всеми вызовами.

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СПРАВКА. Ежегодный Национальный туристический рейтинг посвящен развитию внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности и потенциалу российских регионов, их популярности среди отечественных и иностранных туристов. По итогам 2023 года Республика Крым входила в пятерку лидеров рейтинга вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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