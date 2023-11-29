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«КРЫМ-СПАС» дважды оказал помощь автомобилистам, застрявшим в горах
Фото: МЧС РК

«КРЫМ-СПАС» дважды оказал помощь автомобилистам, застрявшим в горах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:38 29.11.2023

Сегодня утром, в 5:05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в районе автодороги «Ялта – Бахчисарай» в сугробе застрял автомобиль «Hyundai». В машине находятся 2 человека. По информации МЧС РК, к месту происшествия был направлен дежурный состав Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели с использованием такелажного оборудования эвакуировали из снежного заноса легковой автомобиль на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

В это же время поступило сообщение о том, что автомобиль «Mitsubishi» также застрял в сугробе в той же местности. Спасатели при помощи такелажного оборудования и шанцевого инструмента эвакуировали автомобиль на твердое покрытие. В медпомощи ни водитель, ни пассажир не нуждались.

На полуострове сохраняются штормовые погодные условия, в некоторых местах наблюдается снег. Нахождение в горах в данных условиях небезопасно, — отметили в МЧС РК.

Спасатели рекомендуют крымчанам и гостям полуострова не выдвигаться на автомобилях в горы.

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