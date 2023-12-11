«КРЫМ-СПАС» дважды оказал помощь заблудившимся грибникам

Субботним вечером на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что в районе автодороги между Солнечногорским и Генеральским (ГО Алушта) заблудились двое грибников. Возвращаясь в темное время, они сбились с тропы. Необходима помощь спасателей в их поиске и эвакуации из горно-лесной местности.

По сигналу выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв в район поисков на гору Сыхтай, хребет Орта-Хыр, спасатели установили с грибниками световой контакт и спустя 15 минут обнаружили пострадавших. На служебном автомобиле спасатели доставили их к личному транспортному средству, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, в это же время на пульт оперативного дежурного МЧС поступила информация о том, что мужчина и женщина, отправившиеся за грибами в районе селе Марфовка Ленинского района, также заблудились. Необходима помощь спасателей в их поиске и эвакуации.

В район поисковых работ выехала дежурная смена Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Грибников обнаружили в районе урочища Котловина и доставили в Марфовку. В медпомощи они не нуждались.