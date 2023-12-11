Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | «КРЫМ-СПАС» дважды оказал помощь заблудившимся грибникам
актуально в республике
«КРЫМ-СПАС» дважды оказал помощь заблудившимся грибникам

«КРЫМ-СПАС» дважды оказал помощь заблудившимся грибникам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:03 11.12.2023

Субботним вечером на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что в районе автодороги между Солнечногорским и Генеральским (ГО Алушта)  заблудились двое грибников. Возвращаясь в темное время, они сбились с тропы. Необходима помощь спасателей в их поиске и эвакуации из горно-лесной местности.

По сигналу выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Прибыв в район поисков на гору Сыхтай, хребет Орта-Хыр, спасатели установили с грибниками световой контакт и спустя 15 минут обнаружили пострадавших. На служебном автомобиле спасатели доставили их к  личному транспортному средству, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, в это же время на пульт оперативного дежурного МЧС поступила информация о том, что мужчина и женщина, отправившиеся за грибами в районе селе Марфовка Ленинского района, также заблудились. Необходима помощь спасателей в их поиске и эвакуации.

Узнайте больше:  Лучший спасатель Крыма 2023 года – Федор Спильный из симферопольского отряда «КРЫМ-СПАС»

В район поисковых работ выехала дежурная смена Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Грибников обнаружили в районе урочища Котловина и доставили в Марфовку. В медпомощи они не нуждались.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.