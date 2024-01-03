«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух туристов с южнобережной горы Парагильмен

Первая спасательная операция в Новом году.

1 января, в 17:25 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что два человека, передвигаясь по альпинистскому маршруту 1–Б на горе Парагильмен (в районе Алушты), выбились из сил, дальнейшее движение самостоятельно продолжить не могут. К месту происшествия был направлен дежурный состав Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии к подножию горы Парагильмен спасатели в пешем порядке начали подъем на плато. В результате, спустя час двое мужчин были обнаружены. В медпомощи никто не нуждался. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» при помощи альпснаряжения спустились к ним и эвакуировали их на безопасный участок, после чего сопроводили к личному автомобилю. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.