«КРЫМ-СПАС» эвакуировал туристок из труднодоступного места в районе хребта Чалки

Вчера, в 19:00 в МЧС поступил сигнал о том, что две женщины в связи с наступлением темноты не могут спуститься из труднодоступного участка местности в районе хребта Чалки (под Судаком). На место оперативно прибыли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали женщин к личному автомобилю. В медпомощи, к счастью, никто не нуждался.

Фото: МЧС РК.