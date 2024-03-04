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«КРЫМ-СПАС» эвакуировал туристок из труднодоступного места в районе хребта Чалки

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал туристок из труднодоступного места в районе хребта Чалки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:52 04.03.2024

Вчера, в 19:00 в МЧС поступил сигнал о том, что две женщины в связи с наступлением темноты не могут спуститься из труднодоступного участка местности в районе хребта Чалки (под Судаком). На место оперативно прибыли сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали женщин к личному автомобилю. В медпомощи, к счастью, никто не нуждался.

Спасатели эвакуировали двух женщин из труднодоступного места в районе хребта Чалки

Фото: МЧС РК.

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