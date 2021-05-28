«КРЫМ-СПАС» готовит пляжи Республики в купальному сезону

Специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» продолжают комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей и гостей Крымского полуострова на водных объектах в период курортного сезона.

Так, спасатели-водолазы Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели водолазное обследование и очистку дна акватории пляжа санатория «Узбекистан» в городском округе Ялта. Во время работы, со дна моря, сотрудниками чрезвычайного ведомства были извлечены небольшие фрагменты металлических и деревянных конструкций, а также стекло, которое представляет потенциальную опасность для отдыхающих. Спасатели очистили акваторию на расстояние до 20 метров от уреза воды и на глубину до 2 метров. Общая площадь обследованной территории составила 4680 квадратных метров, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

На сегодняшний день, в ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» — 63 водолаза-спасателя, обученных на проведение подводных работ в специализированном водолазном центре, а также — 19 плавсредств. Служба оснащена самыми современными комплектами оборудования и техникой.

МЧС Республики Крым напоминает, что ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несет владелец пляжа. В связи с этим на период купального сезона водопользователи обязаны выполнить весь перечень требований, предъявляемых к общественным пляжам и местам массового отдыха людей на водных объектах Республики.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму