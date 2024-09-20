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"КРЫМ-СПАС" готовится к осенне-зимнему периоду
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

«КРЫМ-СПАС» готовится к осенне-зимнему периоду

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 10:27 20.09.2024

С приближением холодов в Учреждении проверяется боеготовность личного состава и исправность специализированной техники. Ведь в случае необходимости спасатели должны быть полностью готовы к предупреждению и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями.

Начальник ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Андрей Назаренко с рабочим визитом посетил Белогорский и Судакский аварийно-спасательные отряды. Он проверил наличие форменной одежды, средств индивидуальной защиты, а также готовность технических и транспортных средств к проведению работ по предназначению. Кроме того, было проверено ведение документации и журналов дежурной смены.

Подобные проверки будут осуществляться во всех отрядах ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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