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«КРЫМ-СПАС» этом году почти 200 раз выручал туристов
Фот: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» этом году почти 200 раз выручал туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:41 17.11.2020

С начала текущего года сотрудниками ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществлено более 190 поисково-спасательных работ в горно-лесной местности. При этом спасено 321 человек, из них 44 – дети. К сожалению, в 9 фатальных случаях помощь уже была не нужна. Об этом сообщили в МЧС РК. Казалось бы самая «горячая» пора с обилием туристов в горах Крыма позади…

Впереди у нас зима, и традиционно наиболее частые случаи в зимний период – травмирование в горах при катании на лыжах, санках, сноутюбах, — рассказали в МЧС РК.

Отмечается, что часто туристы теряют ориентацию в горно-лесной зоне в темное время суток и травмируются при занятиях экстремальными видами спорта.

«КРЫМ-СПАС» этом году почти 200 раз выручал туристов

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