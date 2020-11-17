«КРЫМ-СПАС» этом году почти 200 раз выручал туристов

С начала текущего года сотрудниками ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществлено более 190 поисково-спасательных работ в горно-лесной местности. При этом спасено 321 человек, из них 44 – дети. К сожалению, в 9 фатальных случаях помощь уже была не нужна. Об этом сообщили в МЧС РК. Казалось бы самая «горячая» пора с обилием туристов в горах Крыма позади…

Впереди у нас зима, и традиционно наиболее частые случаи в зимний период – травмирование в горах при катании на лыжах, санках, сноутюбах, — рассказали в МЧС РК.

Отмечается, что часто туристы теряют ориентацию в горно-лесной зоне в темное время суток и травмируются при занятиях экстремальными видами спорта.