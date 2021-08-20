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«Верево Сити»
«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:57 20.08.2021

19 августа, в 15:45 в службу спасения поступила информация о пострадавших в результате подтопления на улице Гридасова в Симферополе, в подземном гараже жилого дома заблокированы люди, самостоятельно не могут выбраться. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ –СПАС».

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

Прибыв на место, спасатели определи, что в результате выпадения обильных осадков произошло подтопление подземного гаража, в котором оказались заблокированы 2 человека и не могут самостоятельно выбраться. Вода прибывала настолько быстро, что двое мужчин находились в тридцати сантиметрах от потолка подземного гаража, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

Спасти людей было непросто. Открыть ворота гаража не было возможности, потому спасатели при помощи гидравлического инструмента сняли железную решётку с бокового окна и через него эвакуировали пострадавших на придомовую территорию. В помощи медиков мужчины не нуждались.

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

Всего за прошедшие сутки в результате выпадения обильных осадков в Симферополе, на территории улицы Гридасова потоплено 8 придомовых участков, по улице Судакской — 4 придомовых участка. Сейчас вода с подтопленных территорий полностью откачена.

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

Фото: КРЫМ-СПАС.

 

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал двух человек из затопленного подземного гаража

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