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«Верево Сити»
«КРЫМ-СПАС» эвакуировал группу туристов в районе феодосийского поселка Орджоникидзе
Фото: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал группу туристов в районе феодосийского поселка Орджоникидзе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 20:18 13.08.2021

Накануне днем (в 12:07) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе пгт. Орджоникидзе (городской округ Феодосия), группа туристов из 9 человек, включая 3 несовершеннолетних детей, попала под ливень и из-за стекающей по склону воды, глины и камней не могут самостоятельно продолжить движение. Требуется помощь спасателей. Для оказания помощи к месту происшествия немедленно выехала дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасателей, туристы были обнаружены в районе пгт. Орджоникидзе за первым мысом. Из-за сильно размытого грунта, сотрудниками МЧС Крыма было принято решение вывести группу отдыхающих не по тропе, а вдоль береговой линии. Спасатели организовали безопасную эвакуацию туристов и сопроводили их в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались, — рассказали в МЧС РК.

 

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал группу туристов в районе феодосийского поселка Орджоникидзе

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