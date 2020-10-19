«КРЫМ–СПАС» эвакуировал туристов, заблудившихся на плато Караби-Яйла

На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что семейная пара, и их ребенок, 2015 г.р. сбились с пути на плато Караби-Яйла (Белогорский район), требуется помощь спасателей для эвакуации. К месту немедленно выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». С пострадавшими была установлена мобильная связь, в ходе разговора удалось установить примерное местоположение.

В кратчайшие сроки они были обнаружены, после чего пострадавшие были эвакуированы спасателями из горно-лесной зоны в город Белогорск. В медицинской помощи они не нуждались. Также, с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности в горно-лестной местности, — рассказали в МЧС РК.

Спасатели отмечают: жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации, теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:

Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.

Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.

У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.

Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!

Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.

Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)

Адекватно рассчитывайте время возвращения.