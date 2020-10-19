Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | «КРЫМ–СПАС» эвакуировал туристов, заблудившихся на плато Караби-Яйла

crimeapress_news

«КРЫМ – СПАС» эвакуировал туристов, заблудившихся на плато Караби-Яйла
Фото: МЧС РК

«КРЫМ–СПАС» эвакуировал туристов, заблудившихся на плато Караби-Яйла

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:17 19.10.2020

На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что семейная пара, и их ребенок, 2015 г.р. сбились с пути на плато Караби-Яйла (Белогорский район), требуется помощь спасателей для эвакуации. К месту немедленно выехали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». С пострадавшими была установлена мобильная связь, в ходе разговора удалось установить примерное местоположение.

В кратчайшие сроки они были обнаружены, после чего пострадавшие были эвакуированы спасателями из горно-лесной зоны в город Белогорск. В медицинской помощи они не нуждались. Также, с ними была проведена профилактическая беседа по правилам безопасности в горно-лестной местности, —  рассказали в МЧС РК.

Спасатели отмечают: жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации, теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:

  • Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
  • Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
  • У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
  • Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
  • Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
  • Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
  • Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)
  • Адекватно рассчитывайте время возвращения.

«КРЫМ–СПАС» эвакуировал туристов, заблудившихся на плато Караби-Яйла

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.