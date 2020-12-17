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«КРЫМ-СПАС» эвакуировал заблудившихся туристов с горы Ай-Петри
Скриншот: ВК, ГОРА АЙ-ПЕТРИ

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал заблудившихся туристов с горы Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:47 17.12.2020

Накануне вечером (в 18:35) в службу спасения поступило сообщение о том, что двое молодых людей заблудились в районе плато горы Ай-Петри. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» доехали до пионерского лагеря «Тюзлер» и выдвинулись по грунтовой дороге в предполагаемый район поиска, который осложнялся темным временем суток. Спустя полтора часа поисковых работ по пересечённому рельефу, с применением фонарей и голосовой связи потерявшиеся были обнаружены в районе озера Бирюзовое, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

По его словам, в медицинской помощи туристы не нуждались. Спасатели доставили их к личному автомобилю, также, с ними была проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне.

«КРЫМ-СПАС» эвакуировал заблудившихся туристов с горы Ай-Петри

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