«КРЫМ–СПАС» ликвидировал последствия ДТП на автодороге «Керчь – Симферополь»

Накануне вечером (в 20:39) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на 109-м километре автодороги «Керчь – Симферополь» (городской округ Феодосия) произошло ДТП. Необходима помощь спасателей. К месту вызова немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», совместно с сотрудниками ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Прибыв к указанному месту, спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Mazda 323» совершил столкновение со столбом освещения. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. Работы по деблокации не проводилась. Водитель автомобиля был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу №1, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.