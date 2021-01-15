Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | «КРЫМ–СПАС» ликвидировал последствия ДТП на автодороге «Керчь – Симферополь»

crimeapress_news

реклама в крыму
«КРЫМ–СПАС» ликвидировал последствия ДТП на автодороге «Керчь – Симферополь»
Иллюстрация: mchs.rk.gov.ru

«КРЫМ–СПАС» ликвидировал последствия ДТП на автодороге «Керчь – Симферополь»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:32 15.01.2021

Накануне вечером (в 20:39) на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на 109-м километре автодороги «Керчь – Симферополь» (городской округ Феодосия) произошло ДТП. Необходима помощь спасателей. К месту вызова немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Феодосийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», совместно с сотрудниками ГИБДД и скорой медицинской помощи.

Прибыв к указанному месту, спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Mazda 323» совершил столкновение со столбом освещения. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП. Работы по деблокации не проводилась. Водитель автомобиля был госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу №1, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели рекомендует автомобилистам: при движении соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

«КРЫМ–СПАС» ликвидировал последствия ДТП на автодороге «Керчь – Симферополь»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.