Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | «КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

crimeapress_news



реклама в крыму
«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:23 06.12.2021

Специалисты «КРЫМ-СПАС» в эти выходные дни 5 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Две аварии зафиксированы на востоке Крыма.

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

На дороге «Феодосия – Орджоникидзе», в районе села Виноградное столкнулись ВАЗ и «Toyota».

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

Сотрудники Феодосийского ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, а также оказали содействие врачам «Скорой помощи» и сотрудникам ГИБДД, — рассказали в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

На подъезде к поселку Коктебель на мокрой дороге занесло «Ладу». Водитель отечественного авто не справился с управлением и совершил опрокидывание машины в кювет.

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

Отметим, что только в этих двух ДТП серьезно пострадали два человека. Спасатели и инспекторы ГИБДД призывают автолюбителей соблюдать скоростной режим и учитывать все аспекты дорожной обстановки.

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

Фото: КРЫМ-СПАС.

«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

Комментарии для сайта Cackle
Последние комментарии. Включайтесь!

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.