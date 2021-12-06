«КРЫМ-СПАС» ликвидировал последствия двух ДТП на востоке Крыма

Специалисты «КРЫМ-СПАС» в эти выходные дни 5 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Две аварии зафиксированы на востоке Крыма.

На дороге «Феодосия – Орджоникидзе», в районе села Виноградное столкнулись ВАЗ и «Toyota».

Сотрудники Феодосийского ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» предприняли все необходимые противопожарные меры для предотвращения загорания в зоне ЧП, а также оказали содействие врачам «Скорой помощи» и сотрудникам ГИБДД, — рассказали в МЧС РК.

На подъезде к поселку Коктебель на мокрой дороге занесло «Ладу». Водитель отечественного авто не справился с управлением и совершил опрокидывание машины в кювет.

Отметим, что только в этих двух ДТП серьезно пострадали два человека. Спасатели и инспекторы ГИБДД призывают автолюбителей соблюдать скоростной режим и учитывать все аспекты дорожной обстановки.

Фото: КРЫМ-СПАС.