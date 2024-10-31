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«КРЫМ-СПАС» на высоте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:33 31.10.2024

В Евпаторийском аварийно-спасательном отряде «КРЫМ-СПАС» со всеми дежурными сменами проводятся учебно-тренировочные занятия по промышленному альпинизму. Такие умения и навыки необходимы для спасения людей на высоте в городских условиях. Перед спасателями стоит следующая задача: оказать помощь промышленному альпинисту, зависшему на веревках на высоте около 6 метров.

Сотрудники отряда отрабатывают перемещение по навеске с применением страховочной привязи, подъемных и спусковых устройств. Также в рамках занятия спасатели отрабатывают эвакуацию условного пострадавшего из подвального помещения при помощи трипода, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На высоте 🟢В Евпаторийском аварийно-спасательном отряде ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" со всеми дежурными сменами проводятся учебно-тренировочные занятия по промышленному альпинизму. Такие умения и навыки необходимы для спасения людей на высоте в городских условиях. ✔Перед спасателями стоит следующая задача: оказать помощь промышленному альпинисту, зависшему на веревках на высоте около 6 метров. 🟢Сотрудники отряда отрабатывают перемещение по навеске с применением страховочной привязи, подъемных и спусковых устройств. 🟢Также в рамках занятия спасатели отрабатывают эвакуацию условного пострадавшего из подвального помещения при помощи трипода.

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