Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | «КРЫМ-СПАС» ночью искал двух туристов на горе Аю-Даг
актуально в республике
«КРЫМ-СПАС» ночью искал двух туристов на горе Аю-Даг
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

«КРЫМ-СПАС» ночью искал двух туристов на горе Аю-Даг

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 21:47 16.07.2024

Накануне — в 21:35 — в службу спасения поступила информация о том, что в районе горы Аю — Даг заблудились 2 человека. В связи с наступлением темного времени суток самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могут. Требуется помощь спасателей. Дежурная смена Алуштинского АСО, выяснив предполагаемое местонахождение людей, направилась в район поисково-спасательных работ.

Прибыв к подножию горы, приступили к поискам в пешем порядке по пересеченной горной местности. Спустя 1 час люди были обнаружены на восточном склоне г. Аю — Даг. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, они не рассчитали время возвращения, сбились с тропы и потеряли ориентиры. Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили туристов к служебному автомобилю и доставили к остановке ближайшего населенного пункта, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Напомним, приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 27.06.2024 продлено ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением мест отдыха, указанных в данном приказе.

МЧС Республики Крым предупреждает:  

  • перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;
  • серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
  • темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
  • правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.
Узнайте больше:  В период с 8 по 14 июля жертвами дистанционных мошенников стали полсотни крымчан

 В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.