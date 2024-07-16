«КРЫМ-СПАС» ночью искал двух туристов на горе Аю-Даг

Прибыв к подножию горы, приступили к поискам в пешем порядке по пересеченной горной местности. Спустя 1 час люди были обнаружены на восточном склоне г. Аю — Даг. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, они не рассчитали время возвращения, сбились с тропы и потеряли ориентиры. Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили туристов к служебному автомобилю и доставили к остановке ближайшего населенного пункта, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.