«КРЫМ-СПАС» ночью искал двух туристов на горе Аю-Даг

Накануне — в 21:35 — в службу спасения поступила информация о том, что в районе горы Аю — Даг заблудились 2 человека. В связи с наступлением темного времени суток самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могут. Требуется помощь спасателей. Дежурная смена Алуштинского АСО, выяснив предполагаемое местонахождение людей, направилась в район поисково-спасательных работ.
Прибыв к подножию горы, приступили к поискам в пешем порядке по пересеченной горной местности. Спустя 1 час люди были обнаружены на восточном склоне г. Аю — Даг. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, они не рассчитали время возвращения, сбились с тропы и потеряли ориентиры. Спасатели ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили туристов к служебному автомобилю и доставили к остановке ближайшего населенного пункта, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Напомним, приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 27.06.2024 продлено ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением мест отдыха, указанных в данном приказе.
МЧС Республики Крым предупреждает:
- перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;
- серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик и средства для разжигания костра. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- темп движения нужно определять по слабейшему в группе;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
- правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
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