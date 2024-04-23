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«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность автогонок «Баха – спринт»
Фото: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность автогонок «Баха – спринт»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:52 23.04.2024

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обеспечили безопасность при проведении автомобильных гонок «Баха – спринт».

3 сотрудника дежурной смены Симферопольского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» обеспечили безопасность при проведении 1 этапа Кубка Республики Крым по автомобильным гонкам «Баха — спринт». Мероприятие прошло в районе с. Скворцово (Симферопольский район). За время дежурства происшествий не зафиксировано.Перед проведением гонок, сотрудники чрезвычайного ведомства довели участникам и зрителям информацию об элементарных правилах безопасности во время проведения мероприятия такого рода, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Соревнования состоялись при содействии министерства спорта Республики Крым, Федерации автомобильного спорта по РК, Российской автомобильной Федерации, администрации Симферопольского района, администрации Скворцовского сельского поселения и РО ДОСААФ России по РК.

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