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«Верево Сити»
«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:37 01.09.2021

В течении двух дней (31 августа и 1 сентября) сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обеспечивали безопасность участников экспедиции «Инклюзивные паруса России». В крымском этапе морского перехода приняли участие 12 человек с ограниченными возможностями на трех парусных катамаранах.

Спасатели на моторной лодке «Мнев», готовые в любой момент оказать всю необходимую помощь, сопровождали участников экспедиции по пути всего перехода от села Золотое до мыса Казантип, — сообщили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

Во время всего морского перехода чрезвычайных происшествий не допущено.

«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

Проект «Инклюзивные паруса России» направлен на привлечение подростков и молодежи с инвалидностью и без, проживающих в Московской области, заниматься инклюзивным парусным спортом с перспективой сделать это своей профессией.

«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

Фото: МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

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