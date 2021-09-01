«КРЫМ-СПАС» обеспечил безопасность экспедиции «Инклюзивные паруса России»

В течении двух дней (31 августа и 1 сентября) сотрудники Ленинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обеспечивали безопасность участников экспедиции «Инклюзивные паруса России». В крымском этапе морского перехода приняли участие 12 человек с ограниченными возможностями на трех парусных катамаранах.

Спасатели на моторной лодке «Мнев», готовые в любой момент оказать всю необходимую помощь, сопровождали участников экспедиции по пути всего перехода от села Золотое до мыса Казантип, — сообщили в МЧС РК.

Во время всего морского перехода чрезвычайных происшествий не допущено.

Проект «Инклюзивные паруса России» направлен на привлечение подростков и молодежи с инвалидностью и без, проживающих в Московской области, заниматься инклюзивным парусным спортом с перспективой сделать это своей профессией.

Фото: МЧС РК.