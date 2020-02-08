«КРЫМ-СПАС» обеспечивает безопасность на Ангарском перевале и плато Ай-Петри

В горах Крыма снегопад. Там – «нашествие» любителей зимних видов отдыха. Как информирует республиканское МЧС, с целью обеспечения безопасности отдыхающих, а также оказания своевременной помощи в выходные дни на Ангарском перевале и плато Ай-Петри осуществляют дежурство сотрудники «КРЫМ-СПАС».

Спасатели оснащены всем необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Здесь также находится техника высокой проходимости. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи, — уточнили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» настоятельно рекомендует соблюдать отдыхающим правила безопасного поведения во время зимнего отдыха.

Фото: МЧС РК.