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«КРЫМ-СПАС» обеспечивает безопасность на Ангарском перевале и плато Ай-Петри

«КРЫМ-СПАС» обеспечивает безопасность на Ангарском перевале и плато Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:40 08.02.2020

В горах Крыма снегопад. Там – «нашествие» любителей зимних видов отдыха. Как информирует республиканское МЧС, с целью обеспечения безопасности отдыхающих, а также оказания своевременной помощи в выходные дни на Ангарском перевале и плато Ай-Петри осуществляют дежурство сотрудники «КРЫМ-СПАС».

Спасатели оснащены всем необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Здесь также находится техника высокой проходимости. При необходимости спасатели незамедлительно могут вызвать бригаду скорой медицинской помощи, — уточнили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» настоятельно рекомендует соблюдать отдыхающим правила безопасного поведения во время зимнего отдыха.

«КРЫМ-СПАС» обеспечивает безопасность на Ангарском перевале и плато Ай-Петри

Фото: МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» обеспечивает безопасность на Ангарском перевале и плато Ай-Петри

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