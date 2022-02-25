«КРЫМ-СПАС» оказал помощь мужчине, сорвавшемуся со скалы в Бахчисарайском районе

Накануне днем, в 15:05 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что в районе горы Саблу-Кая, (в Бахчисарайском районе), мужчина сорвался со скалы. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выехали сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Во время прогулки, мужчина по неосторожности совершил падение со скалы, высотой около 15 метров. При помощи специальных носилок, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» эвакуировали пострадавшего, 1987 года рождения по сложному горному рельефу к ожидающему автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации, — сообщили в МЧС РК.

Фото: КРЫМ-СПАС.

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