«КРЫМ-СПАС» оказал помощь велосипедисту, получившему травму на горной трассе «Лаванда»

Накануне днем (в 13:20) в МЧС РК поступила информация о том, что в районе горы Эльх-Кая, на велотрассе «Лаванда» во время катания велосипедист допустил опрокидывание, в результате чего повредил голеностоп и не может самостоятельно продолжить движение. Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего. К месту происшествия выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии, сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили пострадавшего, провели иммобилизацию поврежденной конечности и на специальных носилках эвакуировали мужчину по сложному горному рельефу из горно-лесной зоны к служебному автомобилю. После чего, пострадавший, 2002 года рождения был транспортирован в безопасное место в поселок Лаванда, — рассказали в МЧС РК.

Уточняется, что с молодым человеком также была проведена профилактическая беседа по правилам безопасного поведения в горах Крыма.

Фото: КРЫМ-СПАС.