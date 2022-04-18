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«КРЫМ-СПАС» оказал помощь велосипедисту, получившему травму на горной трассе «Лаванда»

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь велосипедисту, получившему травму на горной трассе «Лаванда»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:35 18.04.2022

Накануне днем (в 13:20) в МЧС РК поступила информация о том, что в районе горы Эльх-Кая, на велотрассе «Лаванда» во время катания велосипедист допустил опрокидывание, в результате чего повредил голеностоп и не может самостоятельно продолжить движение. Необходима помощь спасателей в эвакуации пострадавшего. К месту происшествия выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь велосипедисту, получившему травму на горной трассе «Лаванда»

По прибытии, сотрудники чрезвычайного ведомства обнаружили пострадавшего, провели иммобилизацию поврежденной конечности и на специальных носилках эвакуировали мужчину по сложному горному рельефу из горно-лесной зоны к служебному автомобилю. После чего, пострадавший, 2002 года рождения был транспортирован в безопасное место в поселок Лаванда, — рассказали в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь велосипедисту, получившему травму на горной трассе «Лаванда»

Уточняется, что с молодым человеком также была проведена профилактическая беседа по правилам безопасного поведения в горах Крыма.

«КРЫМ-СПАС» оказал помощь велосипедисту, получившему травму на горной трассе «Лаванда»

Фото: КРЫМ-СПАС.

 


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