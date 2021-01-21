«КРЫМ-СПАС» оказал помощь автомобилисту, застрявшему в снежном заносе  

20 января, в 13:56 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение, что на участке дороги вблизи поселка Орджоникидзе (под Феодосией) оказался заблокирован в снежном заносе «Hyundai Tucson» с разряженным аккумулятором. Требуется помощь спасателей. К месту немедленно выехала дежурная смена Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии на место, было установлено, что водитель «Hyundai» находится там… с вечера 19 января. Спасатели с помощью такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежного заноса, при помощи пусковых проводов запустили двигатель машины и сопроводили на расчищенную проезжую часть. Водитель в медицинской помощи не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

Специалисты «КРЫМ-СПАС» с помощью лебедки и такелажного оборудования оказывают помощь автомобилистам, которые не учитывают особенности рельефа и неправильно рассчитывают возможности своих транспортных средств, в результате оказываясь в трудной ситуации. Многие участки горных дорог могут быть просто непроходимы для легковых автомобилей из-за снега или гололеда, поэтому спасатели настоятельно рекомендуют сознательно подходить к выбору маршрута движения, а также адекватно оценивать возможности своего автомобиля и быть готовыми к сложным дорожным ситуациям. Спасатели обращаются ко всем «смельчакам»: «Помните, вы рискуете не только своей жизнью, но жизнями своих детей, родных и близких».