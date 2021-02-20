«КРЫМ-СПАС» оказал помощь парашютисту — бейсджамперу в Бахчисарайском районе

Сегодня, в 11:10 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Качи-Кальон (в Бахчисарайском районе) повис на стропах бейсджампер. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно выехали спасатели «КРЫМ-СПАС».

Пострадавший, осуществляя прыжок с парашютом с горы, не справился с управлением и зацепился куполом парашюта за скалу на высоте около 60 метров, находится там около полутора часов. Спасатели поднялись по склону на полку над пострадавшим, затем при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, пристегнули страховочную и грузовую веревки к его системе и подняли наверх на безопасный участок, после чего эвакуировали мужчину 1975 года рождения к личному автомобилю. В медицинской помощи он не нуждался, — сообщили в «КРЫМ-СПАС».

СПРАВКА: Бейсджампинг — экстремальный вид спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов.

Фото: КРЫМ-СПАС.