«КРЫМ-СПАС» отметил свое семилетие

Исполнилось 7 лет со дня образования службы «КРЫМ-СПАС». Учреждение было создано 25 сентября 2014 года.

Основным видом деятельности учреждения является поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательной службы в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение работ по ликвидации ЧС. Наши спасатели оказывают помощь людям в горно-лесной местности, на воде, при ДТП и в других сложных ситуациях, — рассказал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Первые отряды появились в Симферополе, Бахчисарае, Ялте и Алуште. На дежурство спасатели заступили в начале мая 2015 года. Зоны ответственности аварийно-спасательных отрядов были определены, исходя из времени оперативного реагирования на ЧС.

На сегодня в составе государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымская республиканская аварийно – спасательная служба «КРЫМ-СПАС» 10 аварийно-спасательных отрядов. Общая численность спасателей — 242 человека. В среднем в сутки дежурство осуществляют 40 спасателей.

Личный состав подразделений службы постоянно совершенствует свою квалификацию и повышает профессиональную подготовку. В настоящее время профессию «Спасатель» имеют 257 человек.

За 7 лет осуществлено 17 249 выездов. Спасено: 3 511 человек: в 2015 году – 120 человек, 2016 – 467 человек, в 2017 – 708 человек, за 2018 год – 557 человек, 2019 – 606 человек, 2020 – 531 человек, в 2021 уже спасено 522 человека, — подчеркнул Сергей Садаклиев.

По его словам, в составе ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» созданы и функционируют 3 внештатных формирования: водолазная служба, газоспасательная служба, спасательная поисково-десантная группа.

Основу автопарка региональной спасательной службы составляют полноприводные аварийно-спасательные автомобили на базе ГАЗ-2705 и УАЗ-3909 которые используются в качестве транспортных средств первого эшелона сил.

Для проведения поисково-спасательных работ в труднодоступных районах в зимний период при наличии снежного покрова применяются снегоходы «ЯМАХА ВИКИНГ» и квадроциклы «ЯМАХА КОДИАК» на гусенечном ходу. Общее количество мототехники: квадроциклов – 6, в том числе на гусенечном ходу – 3, снегоходов – 4. Для проведения поисково-спасательных работ на акватории и обеспечения работы водолазных станций «КРЫМ-СПАС» используются маломерные суда в количестве 23 единиц. Для обеспечения работы водолазов применяется мобильный водолазный комплекс на базе полноприводного автомобиля КАМАЗ 43118, — уточнили в МЧС РК.

В структуре Центра профессиональной подготовки спасателей существует учебный комплекс подготовки водолазов, оснащенный современным оборудованием и снаряжением, бассейном для погружений, барокамерой. На базе комплекса 40 спасателей получили дополнительную профессию «Водолаз 4-5 разряда». Из 9 водолазных станций созданных на базе аварийно-спасательных отрядов и включает в себя 63 спасателей-водолазов допущенных к погружениям на глубины от 20 до 60м. Все станции оснащены необходимым оборудованием, гидрокостюмами, компрессорами, средствами подводной связи.

В 2022 году планируется открытие еще одной водолазной станции на базе Ленинского АСО. Оборудование уже закуплено, в октябре-декабре запланировано обучение спасателей АСО по профессии «Водолаз».

Внештатная газоспасательная служба КРЫМ-СПАС состоит из 4 газоспасательных формирований созданных на базе аварийно-спасательных отрядов и включает в себя 75 газоспасателей аттестованных для работы с АХОВ. Отряды укомплектованы ДАСВ в количестве необходимым для одновременной работы 2-х звеньев, а также химкостюмами открытого и капсульного типа.

Газоспасательные формирования КРЫМ-СПАС осуществляют поисково- спасательные работы в среде непригодной для дыхания с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, обслуживают на договорной основе опасные производственные объекты.

Общая численность спасателей, допущенных к проведению ПСР с применением авиации, — 33 человека. Спасатели допущены к работе по беспарашютному десантированию из вертолетов МИ-8, КА-32 на все виды посадочных поверхностей (лес, вода, палуба судна и т.п.) в любое время суток и на высотах до 3500м. Три человека допущены к работе с самолетом-амфибией Бе-200ЧС. Работы и тренировки проводятся во взаимодействии с авиацией Южного авиационно-спасательного центра МЧС России на основании договоров.

Кроме того, повышение квалификации спасателей и их профессиональная подготовка совершенствуется в процессе учебно-тренировочных мероприятий по направлениям, таких как сборы по водолазной подготовке, по снежно-ледовой и лавинной подготовке по проведению ПСР в ГЛЗ с применением мототранспортной техники, по оказанию помощи в вертикальных и обводненных пещерах, по применению авиации при проведении ПСР и многих других. Всего за время работы «КРЫМ-СПАС» было проведено более 40 таких сборов в которых приняли участие более 400 человек.