«КРЫМ-СПАС» отправил на передовую Новогодние подарки

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и члены Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Республики Крым отправили на передовую для наших бойцов новогодние подарки.

Крымские спасатели собрали 20 подарочных наборов, в которые вошли продукты питания, предметы гигиены, носки и парафиновые свечи. Бойцам будет приятно получить подарки к Новому году и почувствовать поддержку тыла.