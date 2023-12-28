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«КРЫМ-СПАС» отправил на передовую Новогодние подарки

«КРЫМ-СПАС» отправил на передовую Новогодние подарки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:44 28.12.2023

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и члены Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Республики Крым отправили на передовую для наших бойцов новогодние подарки.

«КРЫМ-СПАС» отправил на передовую Новогодние подарки

Крымские спасатели собрали 20 подарочных наборов, в которые вошли продукты питания, предметы гигиены, носки и парафиновые свечи. Бойцам будет приятно получить подарки к Новому году и почувствовать поддержку тыла.

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«КРЫМ-СПАС» отправил на передовую Новогодние подарки

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