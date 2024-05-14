«КРЫМ-СПАС» отрабатывает навыки горной подготовки

Очередное учебно-тренировочное занятие «КРЫМ-СПАС» прошло на скалодроме «Староселье» в Бахчисарае. Программой тренировки предусматривалась работа с альпинистским снаряжением, организация страховочной станции, страховки и самостраховки.

5 спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» отработали прием наращивания веревки во время спуска условного пострадавшего по отвесному скальному рельефу. Спуск осуществлялся с высоты 15 метров.

Использование приема наращивания веревки требует профессиональной подготовки и опыта, чтобы обеспечить безопасность и самих спасателей, и тех, кого они спасают. С этой целью сотрудники «КРЫМ-СПАС» отрабатывают необходимые навыки и умения. Как отметили спасатели Бахчисарайского АСО, данный прием уже использовался ими неоднократно, когда было необходимо эвакуировать людей с большой высоты в условиях сложного скального рельефа, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В ходе тренировки особое внимание было уделено соблюдению правил техники безопасности при проведении спасработ и взаимодействию между спасателями.