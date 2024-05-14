Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | «КРЫМ-СПАС» отрабатывает навыки горной подготовки
актуально в республике
«КРЫМ-СПАС» отрабатывает навыки горной подготовки
Фото: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» отрабатывает навыки горной подготовки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:45 14.05.2024

Очередное учебно-тренировочное занятие «КРЫМ-СПАС» прошло на скалодроме «Староселье» в Бахчисарае. Программой тренировки предусматривалась работа с альпинистским снаряжением, организация  страховочной станции, страховки и самостраховки.

5 спасателей Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» отработали прием наращивания веревки во время спуска  условного пострадавшего по отвесному скальному рельефу. Спуск осуществлялся с высоты 15 метров.

Использование приема наращивания веревки требует профессиональной подготовки и опыта, чтобы обеспечить безопасность и самих спасателей, и тех, кого они спасают. С этой целью сотрудники «КРЫМ-СПАС» отрабатывают необходимые навыки и умения. Как отметили спасатели Бахчисарайского АСО, данный прием уже использовался ими неоднократно, когда было необходимо эвакуировать людей с большой высоты в условиях сложного скального рельефа, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В ходе тренировки особое внимание было уделено соблюдению правил техники безопасности при проведении спасработ и взаимодействию между спасателями.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.