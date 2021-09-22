«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге  

Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели тренировку по эвакуации условных пострадавших при аварийной остановке канатной дороги санатория «Черноморье» (Ливадия, городской округ Ялта).

По легенде занятия, вследствие технической неполадки, произошла аварийная остановка одного из вагончиков канатной дороги на высоте около 20 метров, в котором находились 4 человека. Требуется помощь спасателей в эвакуации условных пострадавших.

В ходе тренировки были проведены практические мероприятия по использованию штатного спасательного снаряжения на одном из участков линии канатной дороги. В частности, спасатели отработали вертикальный спуск из кабины канатной дороги условных пострадавших. Помимо этого, специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели разъяснительную беседу с сотрудниками канатной дороги санатория, — сообщили в МЧС РК.

По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, доступ к пассажирам осуществляется, как правило, по тросу, с применением альпинистского снаряжения. Один спасатель одевает на пассажира эвакуационное устройство и спускает на землю, где его встречает другой спасатель, находящийся на земле, помогая освободиться от снаряжения.

В ходе занятия сотрудники МЧС Крыма провели тренировку на базе котельной санатория, где по легенде произошел взрыв без дальнейшего горения и под завалами оказался человек. Спасатели при помощи средств защиты органов дыхания провели поисково-спасательную операцию. В короткий срок сотрудники МЧС Крыма обнаружили условного пострадавшего, оказали ему первую помощь и при помощи носилок эвакуировали в безопасное место, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В ходе учебно-тренировочного занятия спасатели проработали взаимодействие с представителями администрации объекта. Также было проведено ознакомление личного состава дежурной смены с подъездными путями к объекту, режимом охраны, эвакуационными путями, расположением коммуникаций, особенностями функционирования объекта.