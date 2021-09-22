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«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 22.09.2021

Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели тренировку по эвакуации условных пострадавших при аварийной остановке канатной дороги санатория «Черноморье» (Ливадия, городской округ Ялта).

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге

По легенде занятия, вследствие технической неполадки, произошла аварийная остановка одного из вагончиков канатной дороги на высоте около 20 метров, в котором находились 4 человека. Требуется помощь спасателей в эвакуации условных пострадавших.

В ходе тренировки были проведены практические мероприятия по использованию штатного спасательного снаряжения на одном из участков линии канатной дороги. В частности, спасатели отработали вертикальный спуск из кабины канатной дороги условных пострадавших. Помимо этого, специалисты ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели разъяснительную беседу с сотрудниками канатной дороги санатория, — сообщили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге

По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, доступ к пассажирам осуществляется, как правило, по тросу, с применением альпинистского снаряжения. Один спасатель одевает на пассажира эвакуационное устройство и спускает на землю, где его встречает другой спасатель, находящийся на земле, помогая освободиться от снаряжения.

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге

В ходе занятия сотрудники МЧС Крыма провели тренировку на базе котельной санатория, где по легенде произошел взрыв без дальнейшего горения и под завалами оказался человек. Спасатели при помощи средств защиты органов дыхания провели поисково-спасательную операцию. В короткий срок сотрудники МЧС Крыма обнаружили условного пострадавшего, оказали ему первую помощь и при помощи носилок эвакуировали в безопасное место, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге

В ходе учебно-тренировочного занятия спасатели проработали взаимодействие с представителями администрации объекта. Также было проведено ознакомление личного состава дежурной смены с подъездными путями к объекту, режимом охраны, эвакуационными путями, расположением коммуникаций, особенностями функционирования объекта.

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге

«КРЫМ-СПАС» отработал действия по ликвидации ЧС на канатной дороге  

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