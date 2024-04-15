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«КРЫМ-СПАС»: помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим

«КРЫМ-СПАС»: помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:42 15.04.2024

Очень часто тревожные вызовы «КРЫМ-СПАС» — не только на помощь людям. В непростые ситуации попадают и животные. Последний случай – история с псом, который застрял на склоне, сорвавшись с обрыва горы Васюковка.

В службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Орджоникидзе собака упала с обрыва горы Васюковка, застряв в кустах на склоне горы.  На помощь прибыл Феодосийский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС». Спасатели с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали собаку и передали хозяйке. Животное не пострадало, — из сводки чрезвычайного ведомства.

«КРЫМ-СПАС» — как обычно, на высоте, но совет всем хозяевам братьев наших меньших: берегите не только себя и своих близких, но и своих домашних питомцев.

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«КРЫМ-СПАС»: помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим

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