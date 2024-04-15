«КРЫМ-СПАС»: помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим

Очень часто тревожные вызовы «КРЫМ-СПАС» — не только на помощь людям. В непростые ситуации попадают и животные. Последний случай – история с псом, который застрял на склоне, сорвавшись с обрыва горы Васюковка.

В службу спасения поступило сообщение о том, что в пгт. Орджоникидзе собака упала с обрыва горы Васюковка, застряв в кустах на склоне горы. На помощь прибыл Феодосийский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС». Спасатели с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали собаку и передали хозяйке. Животное не пострадало, — из сводки чрезвычайного ведомства.

«КРЫМ-СПАС» — как обычно, на высоте, но совет всем хозяевам братьев наших меньших: берегите не только себя и своих близких, но и своих домашних питомцев.