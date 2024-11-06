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"КРЫМ-СПАС" поспешил на выручку туристам, "застрявшим" на склоне горы Демерджи
Фото: МЧС РК

«КРЫМ-СПАС» поспешил на выручку туристам, «застрявшим» на склоне горы Демерджи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:15 06.11.2024

Спасатели «КРЫМ-СПАС» вывели 3-х туристов с горы Южная Демерджи.

Вчера трое туристов, поднявшихся на Солнечную поляну, из-за сильного ветра, дождя и наступления темноты не смогли самостоятельно спуститься вниз. За помощью они обратились в службу спасения. Прибывшие сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда быстро нашли молодых людей и сопроводили их к подножию горы. В медпомощи они не нуждались, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели предупреждают:

  • перед выходом в горно-лесную зону ознакомьтесь с прогнозом погоды;
  • воздержитесь от похода, если на улице сложные погодные условия.
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