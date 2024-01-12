«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь автотуристам, застрявшим на горе Чатыр-Даг

Несмотря на предупреждения спасателей об ухудшении погодных условий, некоторые автомобилисты все же пренебрегают правилами безопасности. Так, вчера днем в «КРЫМ-СПАС» поступил сигнал о том, что в горно-лесной местности на горе Чатыр-Даг из-за обледенения дорожного полотна автомобиль съехал в кювет и застрял. В транспортном средстве находятся 4 человека, 1 из них несовершеннолетний. В связи с низкой температурой воздуха необходима помощь спасателей в эвакуации.

Прибыв к пострадавшим, спасатели при помощи такелажного оборудования и лебедки извлекли автомобиль из кювета на грунтовую дорогу. После этого сотрудники МЧС Крыма сопроводили людей до ближайшего населенного пункта. В медпомощи никто не нуждался, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий на 12-13 января. Во избежание различных чрезвычайных ситуаций спасатели настоятельно рекомендовали жителям и гостям полуострова в данный период воздержаться от прогулок в горно-лесную зону, в том числе и на автомобилях.