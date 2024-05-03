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«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове. Не шутки, животное могло погибнуть
Фото: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове. Не шутки, животное могло погибнуть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:57 03.05.2024

Рано утром в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Новая Жизнь Джанкойского района домашнее животное попало в беду: корова провалилась в сливную яму. Извлечь ее — нет никакой возможности, необходима помощь спасателей.

Для оказания помощи выезжали сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Спасатели при помощи лебедки извлекли животное на поверхность. При проведении работ никто не пострадал. Да-да, с коровой все в полном порядке. Сельчане выражают искреннюю признательность и благодарность:

Ребята – молодцы. Организовано сработали. С животным все хорошо.

 

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