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«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь туристу, травмировавшему ногу в горах близ Алушты

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь туристу, травмировавшему ногу в горах близ Алушты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:42 04.01.2024

Два километра мужчину несли на руках, в прямом смысле.

Вчера вечером, в 19:50 в МЧС поступил сигнал о том, что в районе горной Андрюхиной поляны, близ Алушты мужчина получил травму ноги. К месту происшествия выехал дежурный состав Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и бригада «Скорой помощи».

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь туристу, травмировавшему ногу в горах близ Алушты

По прибытии к подножию горы Эльх-Кая, спасатели продолжили поиски в пешем порядке. Спустя 20 минут прибыли к месту вызова, обнаружили мужчину и оказали ему первую медицинскую помощь посредством иммобилизации поврежденной конечности. После чего при помощи носилок в пешем порядке эвакуировали его на площадь Ангарского перевала и передали в карету «Скорой помощи». Путь составил более 2-х километров, — сообщили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь туристу, травмировавшему ногу в горах близ Алушты«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь туристу, травмировавшему ногу в горах близ Алушты

Фото: МЧС РК.

 

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