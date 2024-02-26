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«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь велотуристу на ЮБК
Фото: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь велотуристу на ЮБК

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:41 26.02.2024

Сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали велосипедиста из труднодоступного места в районе «Солнечной тропы» (городской округ Ялта).

Информация о том, что в районе санатория «Кичкинэ» велосипедист, двигаясь по Солнечной тропе, не справился с управлением и скатился вниз по крутому склону, поступило в чрезвычайное ведомство днем 24 февраля. Необходима помощь спасателей в его эвакуации из труднодоступного места, — рассказали в МЧС РК.

К месту происшествия немедленно выехали 4 сотрудника Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Спасатели выяснили, что мужчина скатился вниз по крутому склону с высоты около 7 метров, получив травмы различной степени тяжести. Сотрудники МЧС Крыма эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и на носилках транспортировали его по «Солнечной тропе» к месту подъезда скорой помощи, где передали медработникам.

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