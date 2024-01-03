«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь заблудившемуся грибнику

Вчера вечером (в 18:28) на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о том, что в районе села Земляничное (Белогорский район) в 15:00 мужчина ушёл в лес за грибами и настоящего времени не вернулся. На мобильный телефон не отвечает. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия направились сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии в предполагаемый район поиска, спасатели приступили к поисковым работам. В результате спустя 1 час мужчина был обнаружен вблизи русла реки Индол. В медицинской помощи он не нуждался. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили гражданина к служебному автомобилю и доставили его к месту жительства, а также провели профилактическую беседу о безопасном поведении в горно-лесной зоне, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Как выяснилось, мужчина в связи с наступлением тёмного времени суток и неблагоприятных погодных условий сбился с тропы и потерял ориентиры. Хорошо, что помощь пришла вовремя.