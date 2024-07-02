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«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму… на ровном месте у водопада Су-Учхан
Фото: КРЫМ-СПАС

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму… на ровном месте у водопада Су-Учхан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:24 02.07.2024

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине, травмировавшейся в районе водопада Су-Учхан.

Вчера, в 17:09 в службу спасения поступил сигнал о том, что в 200 метрах от водопада Су-Учхан (Симферопольский район) женщина по неосторожности оступилась и травмировала ногу.

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Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали ей первую помощь посредством иммобилизации поврежденной конечности и с использованием носилок транспортировали женщину по горному рельефу к служебному автомобилю. После этого её доставили к карете «Скорой помощи».

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