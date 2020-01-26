«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь двум туристам, заблудившимся в горах

В субботу вечером (в 19:30) в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Замана (в Симферопольском районе) потеряли ориентиры и не могут самостоятельно выйти двое мужчин. Поиск и эвакуацию туристов из горно-лесной зоны провел «КРЫМ-СПАС».

Спустя полтора часа, потерявшиеся были обнаружены в районе туристической стоянки Буковый кордон. Мужчины в медицинской помощи не нуждались. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали на служебном автомобиле в Симферополь, — сообщили в МЧС РК.

Интересно, что вроде бы и «не сезон», а с начала текущего года в горно-лесной зоне Крыма спасено более ста человек.