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«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:02 27.01.2020

В адрес спасателей продолжают поступать просьбы об оказании помощи животным, попавшим в сложную ситуацию. Как отметил министр ЧС РК Сергей Шахов, даже несмотря на то, что такие спасоперации находятся вне компетенции МЧС и «КРЫМ-СПАС», они всегда готовы прийти на помощь, если без них не справиться.

В воскресенье, в 17:50 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что в п. Журавки Кировского района на территории частного домовладения в яму упала корова. Необходима помощь спасателей в извлечении животного из «ловушки».

К месту ЧП направились сотрудники Феодосийского АСО «КРЫМ-СПАС». Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что животное упало в яму глубиной 2 метра. Чтобы извлечь корову, к работе задействовали экскаватор, при помощи которого была вырыта траншея. После этого с использованием веревки и лебедки спасатели аккуратно извлекли корову из ямы и передали владельцу, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове

Уточняется, что животное в ходе проведенных работ травмировано не было.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове

Фото: КРЫМ-СПАС.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь… корове

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