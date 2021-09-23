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«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:00 23.09.2021

Спасательная операция заняла 12 часов.

Вчера, в 12:40 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Караул-Кая во время прогулки мужчина сбился с тропы и оказался на крутом скальном склоне и не может самостоятельно продолжить движение. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации.  К месту происшествия, немедленно было направлено дежурное подразделение Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

Спасатели прибыли к поселку Запрудное и начали подъем по ущелью Аян-Дере. Спустя 2 часа пострадавший был обнаружен на наклонном скальном склоне под обрывами кромки плато Бабуган. Из-за особенностей рельефа подняться к пострадавшему снизу не представлялось возможным, поэтому, для усиления группировки сил и средств было принято решение привлечь для помощи спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и эвакуировать мужчину наверх на плато, — сообщили в МЧС РК.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

По прибытии, сотрудники Ялтинского отряда, с использованием альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему с отвесной скалы высотой 25-30 метров и эвакуировали его с обрыва в безопасное место на плато. В медицинской помощи житель Феодосии не нуждался. С ним была проведена профилактическая беседа о правилах поведения в горно-лесной зоне.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

В чрезвычайном ведомстве уточнили: поисковая операция длилась около 12 часов, осложнялась сложным рельефом, сильным туманом и темным временем суток.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

Фото: КРЫМ-СПАС.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь мужчине, сбившемуся с туристической тропы на горе Караул-Кая

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