 «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь пострадавшему парапланеристу

Накануне утром (в 10:00) на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что мужчина во время полета на параплане не справился с управлением и упал в горно-лесную зону. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации. К месту немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели совместно с инспекторами Ялтинского горно-лесного заповедника обнаружили пострадавшего мужчину на восточном склоне горы Ай-Петри и оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. Затем на служебном автомобиле доставили пострадавшего, жителя Севастополя в Ливадийскую городскую больницу, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова не «испытывать судьбу» без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности. Увлекающимся парапланеризмом, во время полетов необходимо всегда адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, а также метеоусловия.