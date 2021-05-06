Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь пострадавшему парапланеристу

crimeapress_news

реклама в крыму
 «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь пострадавшему парапланеристу
Фото: МЧС РК

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь пострадавшему парапланеристу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 11:51 06.05.2021

Накануне утром (в 10:00) на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что мужчина во время полета на параплане не справился с управлением и упал в горно-лесную зону. Требуется помощь спасателей в поиске и эвакуации. К месту немедленно была направлена дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели совместно с инспекторами Ялтинского горно-лесного заповедника обнаружили пострадавшего мужчину на восточном склоне горы Ай-Петри и оказали ему первую помощь, наложив шину на травмированную ногу. Затем на служебном автомобиле доставили пострадавшего, жителя Севастополя в Ливадийскую городскую больницу, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели призывают жителей и гостей полуострова не «испытывать судьбу» без соответствующей подготовки и соблюдать все меры предосторожности. Увлекающимся парапланеризмом, во время полетов необходимо всегда адекватно оценивать ситуацию, свои возможности, а также метеоусловия.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь пострадавшему парапланеристу

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.